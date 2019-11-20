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До Польщі прибуло судно зі скрапленим американским газом для України, фото: pexels
До Польщі прибуло судно зі скрапленим американским газом для Україниhttps://racurs.ua/ua/n129701-do-polschi-prybulo-sudno-zi-skraplenym-amerykanskym-gazom-dlya-ukrayiny.htmlРакурс
Скраплений газ для України США доставлятимуть через Польщу.
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До СПГ-терміналу у Свіноуйсьце прибуло судно з ресурсом. Про це повідомляє прес-службу посольства США в Україні.
За даними дипломатів, корабель знаходиться в порту міста, яке розташоване на березі Балтійського моря. В посольстві привітали цей крок. Американська сторона назвала це ще однією можливістю для досягнення енергетичної незалежності України.
Київ давно вів приговори щодо закупівлі скрапленого газу у США. Сторони задіяли Польщу для реалізації проекту. Скраплений газ надходитиме через польську нафтогазову компанію PGNiG, яка уклала угоду з групою компаній «Енергетичні ресурси України» (ЕРУ). В рамках тристоронньої угоди передбачено розвиток постачань американського скрапленого природного газу в Польщу і Україну. Для цього також будуть використанні українські підземні газові сховища (ПСГ) і газова інфраструктура.
Нагадаємо, у листопаді український уряд назвав неприйнятною пропозицію «Газпрому» щодо транзиту газу. Київ не планує відмовлятись від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі.
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