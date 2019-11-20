Сигнал погано ловить: Дубневич досі без електронного браслета. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n129696-sygnal-pogano-lovyt-pravoohoronci-rozpovily-chomu-ne-zmogly-nadity-dubnevchu-elektronnyy-braslet.html

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Електронний браслет контролю на депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича заважають надіти проблеми з технікою. Правоохоронці стверджують, що в його будинку погано ловить сигнал.

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Станція контролю нібито не дістає до будинку нардепа, передають слова правоохоронців «Українські новини».

Технічні фахівці виїжджали за місцем проживання нардепа і перевіряли дію електронного браслета контролю. Але його сигнал передавався на станцію з перебоями, а іноді не фіксувався зовсім.

Дубневича підозрюють у причетності до розтрати 93 млн грн коштів «Укрзалізниці». Його адвокати заявляли про невинуватість нардепа й просили суд не обирати йому жодного запобіжного заходу.

Раніше також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд арештував нерухомість, що належить Дубневичу. Під арешт потрапили квартири, будинки і земельні ділянки у Львівській області. Також заарештовано корпоративні права у низці підприємств, кілька годинників і картин.