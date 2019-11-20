Сигнал плохо ловит: Дубневич до сих пор без электронного браслета. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n129696-signal-ploho-lovit-pravoohraniteli-rasskazali-pochemu-ne-smogli-nadet-dubnevchu-elektronnyy.html

Ракурс

Электронный браслет контроля на депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича мешают надеть проблемы с техникой. Правоохранители утверждают, что в его доме плохо ловит сигнал.

Loading...

Станция контроля якобы не достает к дому чиновника, передают слова правоохранителей «Українські новини».

Технические специалисты выезжали по месту жительства нардепа и проверяли действие электронного браслета контроля. Но его сигнал передавался на станцию с перебоями, а иногда не фиксировался вовсе.

Депутата ВР Ярослава Дубневича подозревают в причастности к растрате 93 млн грн средств «Укрзализныци». Его адвокаты заявляли о невиновности чиновника и просили суд не избирать ему никакой меры пресечения.

Ранее также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд арестовал недвижимость, принадлежащую Дубневичу. Под арест попали квартиры, дома и земельные участки во Львовской области. Также арестованы корпоративные права в ряде предприятий, несколько часов и картин.