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Саакашвили выдворили законно — Верховный суд. Фото: ua-news.liga.net
Саакашвили выдворили законно — Верховный судhttps://racurs.ua/n129699-saakashvili-vydvorili-zakonno-verhovnyy-sud.htmlРакурс
Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, зимой 2018 года был выдворен из Украины в Польшу законно.
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Верховный суд рассмотрел его кассационную жалобу в деле по иску к Пограничной службе, Миграционной службе и Министерству внутренних дел Украины, сообщает «Судебная власть».
Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов в феврале 2018 года по его выдворению на территорию Польши и отменить соответствующие решения.
Верховный суд вчера отклонил жалобу политика, оставив в силе решения судов предыдущих инстанций, которые также отказывали Саакашвили в удовлетворении его исковых требований.
Решение ВС вступило в силу с момента принятия и обжалованию не подлежит. Текст постановления появится в течение пяти дней.
В 2015 году Саакашвили предоставили украинское гражданство и поставили во главе Одесской облгосадминистрации. Впоследствии он покинул должность, основал свою партию «Движение новых сил» и начал жестко критиковать тогдашнего президента Петра Порошенко.
В 2017 году Порошенко забрал гражданство у Саакашвили, а потом его вовсе выдворили в Польшу по процедуре реадмиссии.
В мае 2019 года новый украинский президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство. Тот вернулся в Украину и даже попытался попасть в Верховную Раду на парламентских выборах.
В прошлом месяце стало известно, что дело о выдворении Саакашвили начала расследовать военная прокуратура Украины.
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