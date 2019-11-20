Помощник Зеленского Ермак ведет неофициальные переговоры с РФ по Донбассу, фото: Прямый

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Переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными неофициально ведет помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

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Чиновник якобы отвечает за три направления. Об этом сообщает «Европейская правда».

Как отмечают журналисты, Ермак отвечает за результаты относительно прекращения войны на Донбассе, поскольку имеет знакомства в московской элите. Он постоянно присутствует во время телефонных разговоров Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Формат переговоров с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком поручено вести именно помощнику Зеленского.

«Неофициальный канал» взаимодействия с США — еще одно направление работы чиновника. Такой уровень переговоров был инициативой Вашингтона. Ерамак, по сообщению издания, знал, что должен сделать Зеленский для проведения встречи в Белом доме.

«Нормандский формат» — третье направление работы Андрея Ермака. Все детали, связанные с воплощением стратегии действий на Донбассе, он должен был знать. Здесь помощник президента действует не сам, а в связке с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Напомним, в сентябре глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, как делит полномочия с помощником Зеленского. По словам дипломата, он с Ермаком находится в очень тесной коммуникации.