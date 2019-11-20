Зеленскому понравилась идея утренней онлайн-зарядки / Фото: niklife.com.ua

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский, выступая сегодня на молодежном форуме «Украина растет вместе со мной», рассказал о своей детской мечте быть пограничником, а также интересовался целесообразностью увеличения времени занятия спортом в школах до двух часов.

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Я хотел учиться на дипломата в Киеве. Тогда я жил в Кривом Роге и для меня Киев был заграницей. И я хотел быть пограничником. Сейчас я не пограничник, но тоже чуть-чуть защищаю наше государство, — заявил Зеленский.

Также президент поинтересовался мнением детей о методах борьбы с курением и необходимости более активно заниматься спортом в школах.

Если ты начинаешь день, первый час или хотя бы 40 мин, первый урок со спорта, то потом у тебя другой день: много энергии, желания обучаться, работать. Если вы не против, то я могу предложить нашему министру, — сказал глава государства.

Отвечая на ремарку своей супруги Елены о том, что разные классы одной школы не могут одновременно иметь первым уроком физкультуру Зеленский отметил, что вместо урока может быть зарядка, а из зала прозвучало предложение проводить ее онлайн с президентом. По словам Елены Зеленской, такая идея была, но она показалась «немного похожей на советское время». В свою очередь президент поддержал идею такой онлайн-зарядки.

Если люди хотят. 6.00 утра, зарядка онлайн — прикольно. Можно в 7.00 утра. Это классно, мне интересно. И я не смогу прогулять, — сказал он.

На видео с 40 мин.: