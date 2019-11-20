«Вдох глубокий. Руки шире»: Зеленському сподобалася ідея ранкової онлайн-розминки в радянському стилі

Зеленський підтримав ідею онлайн-розминки з президентом в радянському стилі / Фото: niklife.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129697-vdoh-glubokyy-ruky-shyre-zelenskomu-spodobalasya-ideya-rankovoyi-onlayn-rozmynky-v-radyanskomu.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський, виступаючи сьогодні на молодіжному форумі «Україна росте разом зі мною», розповів про свою дитячу мрію бути прикордонником, а також поцікавився у дітей доцільністю збільшення часу заняття спортом в школах до двох годин.

Loading...

Я хотів вчитися на дипломата в Києві. Тоді я жив у Кривому Розі і для мене Київ був закордоном. І я хотів бути прикордонником. Зараз я не прикордонник, але теж трохи захищаю нашу державу, — заявив Зеленський.

Також президент поцікавився думкою дітей щодо методів боротьби з курінням і необхідності більш активно займатися спортом у школах.

Якщо ти починаєш день, першу годину або хоча б 40 хв, перший урок зі спорту, то потім у тебе інший день: багато енергії, бажання навчатися, працювати. Якщо ви не проти, то я можу запропонувати нашому міністрові, — сказав глава держави.

Відповідаючи на ремарку своєї дружини Олени про те, що різні класи однієї школи не можуть одночасно мати першим уроком фізкультуру Зеленський зазначив, що замість уроку може бути зарядка, а із залу пролунала пропозиція проводити її онлайн з президентом. За словами Олени Зеленської, така ідея була, але вона здалася «трохи схожою на радянські часи». Водночас президент підтримав ідею такої онлайн-розминки.

Якщо люди хочуть. Шоста ранку, зарядка онлайн — прикольно. Можна о сьомій годині ранку. Це класно, мені цікаво. І я не зможу прогуляти, — сказав він.

На відео з 40 хв.: