Генпрокуратура підписала підозру Злочевському у справі Burisma — Мосійчук, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n129695-genprokuratura-pidpysaly-pidozru-zlochevskomu-u-spravi-burisma-de-figuruie-syn-baydena-mosiychuk.html

Ракурс

Миколі Злочевському, власнику приватної газовидобувної компанії Burisma, підписали підозру у Генеральній прокуратурі України.

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Подробиці дізнався колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Про це він повідомив у Telegram.

Політик зазначив, що вже оприлюднено текст документу. У ГПУ цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

Генпрокуратура переглядає близько 15 справ, що стосуються холдингу Burisma. З цією компанією пов’язаний Хантер Байден, син віце-президента США Джо Байдена.

У вересні навколо телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським розгорівся скандал. Американське суспільство і політикум запідозрили лідера країни у тиску на українського колегу. Представники Демократичної партії заявили, що під час дзвінка Трамп просив почати розслідування діяльності в Україні сина Джозефа Байдена Хантера. За кілька днів до цього він своїм рішенням призупинив надання фінансової та військової допомоги Києву.

Нагадаємо, 19 листопада журналістам видання Los Angeles Times стало відомо, що через Трампа Україні вчасно не передали понад 35 млн дол. військової допомоги. Кошти були призначені для купівлі Києвом озброєнь та оснащень зв’язку військових кораблів.