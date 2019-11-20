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Можливо, всі розраховували на програш у Гаазі: Зеркаль розповіла, чому йде з МЗС. Фото: dt.ua

Можливо, всі розраховували на програш у Гаазі: Зеркаль розповіла, чому йде з МЗС

20 лис 2019, 13:49
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Олена Зеркаль, заступниця глави Міністерства закордонних справ України, оголосила, що йде з посади. Своє рішення вона пояснила тим, що не бачить себе у владі, яка вибудовує політичну лінію «ми дружитимемо з Росією».

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Я представляю позицію, яка відмінна від бачення росіян, — наголосила дипломат в інтерв’ю Bihus.Info, висловивши сподівання, що влада не зупинятиме судові процеси проти Росії.

Зеркаль також припустила, що публічна реакція Офісу президента на першу перемогу української сторони у Міжнародному суді ООН у справі проти РФ відсутня через те, що всі очікували на програш.

Можливо, всі розраховували на те, що ми програємо і буде все простіше, — зазначила вона, додавши, що може помилятися.

Водночас Зеркаль уточнила, що помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак у неофіційній розмові привітав її з перемогою в Гаазі.

Як відомо, цього місяця Міжнародний суд ООН підтвердив свою юрисдикцію у справі за позовом України проти РФ щодо фінансування тероризму Москвою і порушення прав людини в окупованих Криму та Донбасі. Усі заперечення російської сторони були відхилені. Остаточне рішення суду ООН у цій справі з’явиться не раніше 2022 року.


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