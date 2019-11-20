Возможно, все рассчитывали на проигрыш в Гааге: Зеркаль рассказала, почему покидает МИД. Фото: dt.ua

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Елена Зеркаль, замглавы Министерства иностранных дел Украины, объявила, что уходит с поста. Свое решение она объяснила тем, что не видит себя во власти, которая выстраивает политическую линию «мы будем дружить с Россией».

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Я представляю позицию, которая отличается от видения россиян, — подчеркнула дипломат в интервью Bihus.Info, выразив надежду, что власти не будут останавливать судебные процессы против России.

Зеркаль также предположила, что публичная реакция Офиса президента на первую победу украинской стороны в Международном суде ООН по делу против РФ отсутствует из-за того, что все ожидали проигрыша.

Возможно, все рассчитывали на то, что мы проигрываем и все будет проще, — отметила она, добавив, что может ошибаться.

В то же время Зеркаль уточнила, что помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак в неофициальном разговоре поздравил ее с победой в Гааге.

Как известно, в этом месяце Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию в деле по иску Украины против РФ из-за финансирования терроризма Москвой и нарушения прав человека в оккупированных Крыму и Донбассе. Все возражения российской стороны были отклонены. Окончательное решение суда ООН в этом деле появится не раньше 2022 года.