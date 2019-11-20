Зеленский подписал указ о награждении комбрига Коростелева орденом, фото: Украинский милитаристский портал

https://racurs.ua/n129691-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-nagrajdenii-kombriga-korosteleva-ordenom.html

Ракурс

Полковник Евгений Коростелев награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Loading...

Командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, умер в военном госпитале в Харькове, получил награду посмертно. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

В сообщении Офиса президента отмечается, что орден Богдана Хмельницкого предоставлен «за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу». Указ подписан 19 ноября 2019.

На фоне смерти комбрига в украинском обществе вызвали возмущение комментарии Зеленского относительно главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая раскритиковала действия власти. Большинство граждан недовольны поведением главы государства, поскольку тот сообщением о фигуре политика «перешел черту», забыл о смерти героя.

Напомним, командир 128-й ОГШБр Евгений Коростелев умер в Харьковском госпитале 19 ноября. Он получил около недели назад минно-взрывное ранение во время обхода пунктов в районе Новотроицкого Донецкой области.