Аннексия Эстонии: В Таллине напомнили России о необходимости вернуть пять процентов эстонской территории

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Cпикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов эстонской территории. Об этом он написал на своей странице Facebook.

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Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма, — отметил Пыллуаас, добавив, что «Эстония не имеет территориальных претензий к России», но хочет, чтоб вернулись эстонские территории.

Таким образом Пыллуаас отреагировал на комментарий представителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Беляева, в котором чиновник РФ несколько раз назвал «недействующим» Тартуский мирный договор, пишет DW.

Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности, — написал Пыллуаас.

В свою очередь, сегодня спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемым требование эстонского политика.

Мы не можем ни при каких условиях с этим согласиться, — утверждает Песков.

А член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов заявил, что никакой аннексии и вовсе не было.

Напомним, согласно Тартускому мирному договору 1920 года, заключенному между РСФСР и независимой Эстонией, к Эстонии отходит часть территорий, ныне входящих в состав России. Это части Кингиссепского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край. Россия официально считает этот договор недействующим. По мнению российской стороны, Тартусский договор перестал действовать в 1940-ом году, когда появилась Эстонская ССР.