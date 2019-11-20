Анексія Естонії: У Таллінні нагадали Росії про необхідність повернути п’ять відсотків естонської території

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Спікер парламенту Естонії, член Консервативної народної партії EKRE Хенн Піллуаас заявив, що Росія анексувала близько п’яти відсотків естонської території. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Анексія естонських територій нічим не відрізняється від окупації та анексії Криму, — зазначив Піллуаас, додавши, що «Естонія не має територіальних претензій до Росії», але хоче, щоб повернулися їхні території.

Таким чином Піллуаас відреагував на коментар представника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Бєляєва, в якому чиновник РФ кілька разів назвав «недіючим» Тартуський мирний договір, пише DW.

Невизнання Тартуського мирного договору, по суті, означає невизнання Естонської Республіки. Це свідоцтво про народження нашої країни і одна з найважливіших основ нашої державності, — написав Піллуаас.

Водночас сьогодні спікер президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятною вимогу естонського політика.

Ми не можемо за жодних умов з цим погодитися, — стверджує Пєсков.

А член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Антон Морозов заявив, що ніякої анексії і зовсім не було.

Нагадаємо, згідно з Тартуським мирним договором 1920 року, укладеним між РРФСР і незалежною Естонією, до Естонії відходить частина територій, що нині перебуває до складі Росії. Це частини Кінгіссепского і Сланцевского районів Ленінградської області, а також Печорський край. Росія офіційно вважає цей договір нечинним. На думку російської сторони, Тартуському договір перестав діяти в 1940-му році, коли з’явилася Естонська РСР.