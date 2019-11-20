Опалювальний сезон не почався у двох містах Львівщини і частині Києва. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n129689-opaluvalnyy-sezon-ne-pochavsya-u-dvoh-mistah-lvivschyny-i-chastyni-kyieva.html

Ракурс

Опалювальний сезон досі не розпочався у містах Новий Розділ і Новояворівськ у Львівської області. Напередодні анонсованих синоптиками морозів без тепла залишаються об'єкти житлового фонду та соціальної сфери.

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За найоптимістичнішими прогнозами, у житлових будинках Новояворівська тепло може з’явитися до кінця цього тижня. У Новому Роздолі ситуація значно гірша. Пошкодження теплотраси не дозволяє забезпечити подачу тепла в будинки. Комунальники обіцяють подати тепло у райони міста найближчими днями, якщо дозволяють технічні можливості, повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України».

У Києві також частково не увімкнено опалення. З теплом поки що 99,7% житлового фонду, а також усі соціальні об'єкти.

Всього по Україні до систем опалення підключено 99,3% житлового фонду та 99,7% об'єктів соціальної сфери.

Повністю завершено підключення до опалення всіх об'єктів у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Чернігівській, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Миколаївській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Підключені до опалення всі житлові будинки у Полтавській, Запорізькій та Чернівецькій областях. Об'єкти соціальної сфери у Херсонській та Волинській областях підключені до опалення в повному обсязі, а в Дніпропетровській області на 99,9%.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у місті Новий Розділ Львівської області не починається не тільки опалювальний сезон: через надмірне навантаження на енергомережі частина міста позбавлена й електропостачання.