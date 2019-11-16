Тарифи на опалення та гарячу воду: Кабмін скасував обмеження уряду Гройсмана, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n129533-taryfy-na-opalennya-ta-garyachu-vodu-kabmin-skasuvav-obmejennya-uryadu-groysmana.html

Ракурс

Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови від 26 червня 2019 року № 560», якою фактично розв’язав руки місцевій владі для збільшення тарифів.

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Цей документ встановлював граничні тарифи на опалення і гаряче водопостачання, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та навколишнього середовища.

Влітку уряд Водимира Гройсмана запровадив граничний тариф на постачання теплової енергії для населення на рівні 1,4 тис. грн за 1 Гкал (за наявності лічильників) і 35,21 грн за 1 кв. м (без приладів обліку).

Тоді ж встановили граничний тариф на послугу гарячого водопостачання — 83,66 грн за куб. м за умови підключення рушникосушарок і 75,74 грн за куб. м без них.

У Міненерго повважали, попереднє рішення суперечить вимогам МВФ і загрожує відключенням опалення і гарячого водопостачання.

В уряді вважають, що середньозважений тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня дорівнює 1,8 тис грн за Гкал, а обмеження тарифу відповідно призвело б до додаткового дотування з місцевих бюджетів в опалювальному сезоні на 7 млрд грн.

Коли уряд Гройсмана запроваджував обмеження тарифів на тепло, це пояснювалося мотивуваванням місцевої влади інвестувати з бюджетів у модернізацію ЖКГ, а також сезонним зниженням цін на газ.

«Ракурс» повідомляв, що на початку листопада в Україні анонсували подорожчання електрики для населення.