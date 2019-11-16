Тарифы на отопление и горячую воду: Кабмин отменил ограничения правительства Гройсмана, фото — "5 канал"

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Ракурс

Кабинет министров принял постановление «О признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 года № 560», которым фактически развязал руки местной власти для увеличения тарифов.

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Этот документ устанавливал предельные тарифы на отопление и горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.

Летом правительство Владимира Гройсмана ввело предельный тариф на поставку тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс. грн за 1 Гкал (при наличии счетчиков) и 35,21 грн за 1 кв. м (без приборов учета).

Тогда же установили предельный тариф на услугу горячего водоснабжения — 83,66 грн за куб. м при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за куб. м без них.

В Минэнерго посчитали, что предыдущее решение противоречит требованиям МВФ и угрожает отключением отопления и горячего водоснабжения.

В правительстве считают, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составляет 1,8 тыс грн за Гкал, а ограничение тарифа привело бы к дополнительному дотированию из местных бюджетов в отопительном сезоне на 7 млрд грн.

Когда правительство Гройсмана вводило ограничения тарифов на тепло, это объяснялось мотивированием местной власти инвестировать из бюджетов в модернизацию ЖКХ, а также сезонным снижением цен на газ.

«Ракурс» сообщал, что в начале ноября в Украине анонсировали подорожание электричества для населения.