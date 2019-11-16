Британец хотел развлечь больную жену и случайно выиграл миллион фунтов, фото — Mirror

https://racurs.ua/n129532-britanec-hotel-razvlech-bolnuu-jenu-i-sluchayno-vyigral-million-funtov-foto.html

Ракурс

Британец Кевин Фрэнсис выиграл 1 млн фунтов в быстрой лотереи Merry Millions. Мужчина приобрел две лотерейные скретч-карты для своей больной 75-летней жены Бренды, которая частично обездвижена.

Loading...

Стоимость покупки составила всего 10 фунтов, сообщает Daily Mirror.

Бренда чувствует себя не очень… Поэтому скретч-карты — это что-то вроде развлечения для нее. Я редко покупаю их сам, поэтому не знаю, что заставило меня сунуть руку в карман, чтобы найти там десятифунтовую монету, а затем выбрать две карты, — рассказал 61-летний британец.

Когда Фрэнсис стер защитный слой и сопоставил результаты с выигрышными комбинациями, оказалось, что в одной из карточек совпадение приходится на строку с призом в 1 млн фунтов. По словам британца, он долгое время не мог поверить в то, что произошло.

Я был в шоке и ничего не говорил Бренди около часа. Когда я сказал ей, что мы выиграли миллион фунтов, она решила, что я шучу, — рассказал мужчина.

Британец заявил, что намерен потратить выигрыш на переоборудование дома, чтобы жене было комфортно по нему передвигаться. Кроме того, мужчина собирается помогать своим детям и внукам, а также научиться ходить под парусом.

Я всю жизнь прожил у моря и всегда хотел научиться этому, но у меня никогда не было ни времени, ни денег. Теперь я могу себе это позволить, — пояснил он.

При этом британец отметил, что не собирается бросать работу охранником, поскольку ему нравится его занятие.