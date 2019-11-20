Отопительный сезон не начался в двух городах Львовщины и части Киева. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n129689-otopitelnyy-sezon-ne-nachalsya-v-dvuh-gorodah-lvovschiny-i-chasti-kieva.html

Ракурс

Отопительный сезон до сих пор не начался в городах Новый Роздол и Новояворовск Львовской области. На сегодняшний день без тепла остаются объекты жилого фонда и социальной сферы.

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По самым оптимистичным прогнозам, в жилых домах Новояворовска тепло может появиться до конца этой неделе. В Новом Роздоле ситуация значительно хуже. Повреждение теплотрассы не позволяет обеспечить подачу тепла в дома. Коммунальщики обещают подать тепло в районы города в ближайшие дни, если позволят технические возможности, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

В целом по Украине к системам отопления подключены 99,3% жилого фонда и 99,7% объектов социальной сферы.

В Киеве также частично не включено отопление. С теплом пока 99,7% жилищного фонда, а также все социальные объекты.

Полностью завершено подключение к отоплению всех объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Николаевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Подключены к отоплению все жилые дома в Полтавской, Запорожской и Черновицкой областях. Объекты социальной сферы в Херсонской и Волынской областях подключены к отоплению в полном объеме, а в Днепропетровской области на 99,9%.

Как ранее сообщал «Ракурс», в городе Новый Роздол Львовской области не начался не только отопительный сезон: из-за чрезмерной нагрузки на энергосети часть города лишена и электроснабжения.