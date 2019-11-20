Зеленський підписав указ про нагородження комбрига Коростельова орденом, фото: Український мілітарний портал

https://racurs.ua/ua/n129691-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-nagorodjennya-kombryga-korostelova-ordenom.html

Ракурс

Полковник Євген Коростельов нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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Командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який помер у військовому госпіталі в Харкові, отримав нагороду посмертно. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

В повідомленні Офісу президента зазначається, що орден Богдана Хмельницького надано «за особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові». Указ підписано 19 листопада 2019 року.

На тлі смерті комбрига в українському суспільстві визвали обурення коментарі Зеленського щодо очільниці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, яка розкритикувала дії влади. Більшість громадян незадоволенні поведінкою глави держави, оскільки той дописом про фігуру політика «перейшов межу», забув про смерть героя.

Нагадаємо, командир 128-ї ОГШБр Євген Коростельов помер в Харківському шпиталі 19 листопада. Він отримав близько тижня тому мінно-вибухове поранення під час обходу пунктів в районі Новотроїцького на Донеччині.