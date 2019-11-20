Генпрокуратура подписала подозрение Злочевскому по делу Burisma — Мосийчук, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n129695-genprokuratura-podpisala-podozrenie-zlochevskomu-po-delu-burisma-gde-figuriruet-syn-baydena.html

Ракурс

Николаю Злочевскому, владельцу частной газодобывающей компании Burisma, подписали подозрение в Генеральной прокуратуре Украины.

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Подробности узнал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Об этом он сообщил в Telegram.

Политик отметил, что уже обнародован текст документа. В ГПУ эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Генпрокуратура просматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma. С этой компанией связан Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена.

В сентябре вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским разгорелся скандал. Американское общество и политикум заподозрили лидера страны в давлении на украинского коллегу. Представители Демократической партии заявили, что во время звонка Трамп просил начать расследование деятельности в Украине сына Джозефа Байдена Хантера. За несколько дней до этого он своим решением приостановил предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

Напомним, 19 ноября журналистам издания Los Angeles Times стало известно, что из-за Трампа Украины вовремя не передали более 35 млн долл. военной помощи. Средства были предназначены для покупки Киевом вооружений и оснащен связи военных кораблей.