Помічник Зеленського Єрмак веде неофіційні переговори з РФ щодо Донбасу, фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n129698-pomichnyk-zelenskogo-iermak-vede-neoficiyni-peregovory-z-rf-schodo-donbasu-zmi.html

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Переговори з Росією щодо Донбасу та обміну полоненими неофіційно веде помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

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Чиновник нібито відповідає за три напрямки. Про це повідомляє «Європейська правда».

Як зазначають журналісти, Єрмак відповідає за результати переговорів щодо Донбасу, оскільки має знайомства у московській еліті. Він постійно присутній під час телефонних розмов Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Формат переговорів з віце-прем'єром РФ Дмитром Козаком доручено саме помічнику Зеленського.

«Неофіційний канал» взаємодії зі США — ще один напрямок роботи чиновника. Такий рівень переговорів був ініціативою Вашингтона. Єрамак, за повідомленням видання, знав, що, має зробити Зеленський задля призначення зустрічі у Білому домі.

«Нормандський формат» — третій напрямок роботи Андрія Єрмака. Всі деталі, які пов’язані з втіленням стратегії дій на Донбасі, він мав знати. Тут помічник президента діє не самостійно, а у зв’язці з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Нагадаємо, у вересні глава МЗС України Вадим Пристайко розповів, як ділить повноваження з помічником Зеленського. За словами дипломата, він з Єрмаком перебуває в дуже тісній комунікації.