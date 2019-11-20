Саакашвілі видворили законно — Верховний суд. Фото: ua-news.liga.net

https://racurs.ua/ua/n129699-saakashvili-vydvoryly-zakonno-verhovnyy-sud.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії та екс-губернатор Одещини, взимку 2018 року був видворений із України до Польщі законно.

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Верховний суд розглянув його касаційну скаргу в справі за позовом до Прикордонної служби, Міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ України, повідомляє «Судова влада».

Саакашвілі просив визнати незаконними дії цих органів у лютому 2018 року щодо його видворення на територію Польщі та скасувати відповідні рішення.

Верховний суд учора відхилив скаргу політика, залишивши чинним ухвали судів попередніх інстанцій, які також відмовляли Саакашвілі в задоволенні його позовних вимог.

Рішення ВС набуло чинності з моменту ухвалення й оскарженню не підлягає. Текст постанови з’явиться впродовж п’яти днів.

У 2015 році Саакашвілі надали українське громадянство й поставили на чолі Одеської облдержадміністрації. Згодом він залишив посаду, заснував свою партію «Рух нових сил» і почав жорстко критикувати тодішнього президента Петра Порошенка.

У 2017 році Порошенко забрав громадянство у Саакашвілі, а потім його взагалі видворили до Польщі за процедурою реадмісії.

У травні 2019 року новий український президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство. Він повернувся до України і навіть спробував потрапити у Верховну Раду на парламентських виборах.

Минулого місяця стало відомо, що справу про видворення Саакашвілі почала розслідувати військова прокуратура України.