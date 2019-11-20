В Польшу прибыло судно со сжиженным американским газом для Украины, фото: pexels

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Ракурс

Сжиженный газ для Украины США доставят через Польшу.

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К СПГ-терминалу в Свиноуйсьце прибыло судно с ресурсом. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

По данным дипломатов, корабль находится в порту города, расположенном на берегу Балтийского моря. В посольстве приветствовали этот шаг. Американская сторона назвала это еще одной возможностью для достижения энергетической независимости Украины.

Киев давно вел приговоры по закупке сжиженного газа в США. Стороны задействовали Польшу для реализации проекта. Сжиженный газ будет поступать через польскую нефтегазовую компанию PGNiG, которая заключила соглашение с группой компаний «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ). В рамках трехстороннего соглашения предусмотрено развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину. Для этого также будут использованы украинские подземные газовые хранилища и газовая инфраструктура.

Напомним, в ноябре украинское правительство назвало неприемлемым предложение «Газпрома» по транзиту газа. Киев не планирует отказываться от всех взаимных претензий в международном арбитраже.