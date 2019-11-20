У партії «Слуга народу» офіційно не працевлаштована жодна особа. Фото:

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У політичній партії «Слуга народу» офіційно не працює жодної особи.

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У графі «працівники складу апарату партії» вказано цифру 0. Про це йдеться у звіті політсили. Відповідну заяву зробив Комітет виборців України на власній сторінці у Facebook.

У КВУ відзначили, що на відміну від «Слуги народу», у ВО «Батьківщина» офіційно працевлаштовані 73 особи, в «Європейській солідарності» — 46 осіб, в «Радикальній партії» офіційно працюють 20 осіб та по троє осіб у партіях «Голос» та «Українська стратегія Гройсмана». Найбільше працевлаштовано людей у «Самопомочі» — 264 особи.

У комітеті наголошують, що «Слуга народу» також не витрачала офіційно коштів на заробітну плату. Всього за період липня-вересня партія витратила 240 млн грн, але жодної копійки не пішло на заробітну плату. У КВУ припускають, що провладна політсила виплачує зарплатню в конвертах.

Закон «Про політичні партії в Україні» дозволяє існування місцевих організацій без такого статусу, однак, на думку КВУ, це свідчить про централізований характер управління та може бути спробою тінізації партійного життя. Зокрема, такі місцеві організації не здатні проводити повноцінну фінансову та господарську діяльність через відсутність рахунків у банках. Однак це також полегшує життя партіям, які не зобов’язати звітувати про діяльність осередків без статусу юросіб перед НАЗК, — заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Зазначається, що партію «Слуга народу» офіційно зареєстрували 31 березня 2016 року. Наразі в «Слуги народу» не зареєстровано жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

Нагадаємо, народний депутат Анна Скороход, яку виключили з парламентської фракції «Слуга народу», заявила, що у політсилі видають зарплати у конвертах. Хто саме пропонує зарплати у конвертах, вона не уточнила. За словами політика, подібні випадки були зафіксовані.