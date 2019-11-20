Нардеп Роман Іванісов. Фото: 5 канал

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Роман Іванісов, народний депутат від «Слуги народу», має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні.

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Відповідна перевірка була здійснена відповідними органами. Про це 20 листопада заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу в Києві, який транслювали українські ЗМІ.

Перевірка була здійснена. Не Генеральною прокуратурою, а відповідними органами, ті факти, про які ви говорили вони підтвердилися. Його судимість погашена, тому вважається, що людина не судима на даний момент, — зазначив очільник ГП.

Згодом Генеральна прокуратура опублікувала на своєму сайті спростування.

Інформація щодо підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою. Перевірка наразі триває, про її результати буде офіційно повідомлено додатково. У зв’язку з цим просимо не поширювати відповідну інформацію, — зазначили у відомстві.

Раніше про погашену судимість Іванісова заявив колишній народний депутат з «Радикальної партії» Ігор Мосійчук. На власному Telegram-каналі 18 листопада він оприлюднив інформацію, що чинний «слуга народу» Роман Іванісов у 90-х роках відбував покарання у тюрмі за зґвалтування неповнолітньої.

Після цього Іванісов в своєму Facebook прокоментував інформацію від Мосійчука та назвав її «чорнухою» і «заказухою». Крім того, нардеп оприлюднив довідку про відсутність судимості. Іванісов стверджував, що це замовна акція проти нього, яка «коштувала замовникам сотню тисяч доларів».

Як відомо, 41-річний Роман Іванісов пройшов до Верховної Ради по виборчому округу № 153 у Рівненській області.

Нагадаємо, Комітет виборців України заявив, що у політичній партії «Слуга народу» ніхто офіційно не працює. У комітеті припускають, що провладна політсила виплачує зарплатню в конвертах.