Возвращение кораблей в Очаков. Фото: «Думская»

https://racurs.ua/n129718-v-ochakov-pribyli-ukrainskie-korabli-ih-proverili-na-nalichie-vzryvchatki-foto-video.html

Ракурс

Украинский бронированный катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» 20 ноября прибыли в гавань Очакова.

Loading...

Первым сюда прибыл бронекатер «Никополь». Его буксировал малый разведывательный корабль «Переяслав», а после этого два скоростных катера типа Willard потянули «Никополь» к военному причалу. Ближе к вечеру буксир «Лидовский» притянул и «Яны Капу». Ожидается прибытие бронекатера «Бердянск». Об этом сегодня сообщает «Думская».

По информации издания, корабли встречают местные жители. Большой украинский государственный флаг на берегу развесили учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната.

Журналист Анатолий Цаплиенко на своей странице в Facebook сообщил, что водолазы обследовали корабли во время приема. Специалисты осмотрели повреждения кораблей и проверили их на наличие взрывных устройств.

Напомним, сегодня глава Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко заявил, что российская сторона «угробила» корабли. По его словам, с катеров сняли розетки и плафоны. Россияне даже поснимали унитазы из боевых единиц украинского флота.