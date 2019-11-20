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Возвращение кораблей в Очаков. Фото: «Думская»

Возвращенные РФ корабли прибыли в Очаков, водолазы проверили их на наличие взрывчатки (ФОТО, ВИДЕО)

20 ноя 2019, 20:41
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Украинский бронированный катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» 20 ноября прибыли в гавань Очакова.

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Первым сюда прибыл бронекатер «Никополь». Его буксировал малый разведывательный корабль «Переяслав», а после этого два скоростных катера типа Willard потянули «Никополь» к военному причалу. Ближе к вечеру буксир «Лидовский» притянул и «Яны Капу». Ожидается прибытие бронекатера «Бердянск». Об этом сегодня сообщает «Думская».

По информации издания, корабли встречают местные жители. Большой украинский государственный флаг на берегу развесили учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната.

Возвращение кораблей в Очаков. Фото: «Думская»

Возвращение кораблей в Очаков. Фото: «Думская»

Возвращение кораблей в Очаков. Фото: «Думская»

Возвращение кораблей в Очаков. Фото: «Думская»

Возвращение кораблей в Очаков. Фото: «Думская»

Журналист Анатолий Цаплиенко на своей странице в Facebook сообщил, что водолазы обследовали корабли во время приема. Специалисты осмотрели повреждения кораблей и проверили их на наличие взрывных устройств.

Водолазы проверили корабли. Фото: Анатолий Цаплиенко в Facebook

Водолазы проверили корабли. Фото: Анатолий Цаплиенко в Facebook

Напомним, сегодня глава Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко заявил, что российская сторона «угробила» корабли. По его словам, с катеров сняли розетки и плафоны. Россияне даже поснимали унитазы из боевых единиц украинского флота.


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