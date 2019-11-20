Повернення кораблів в Очаків. Фото: «Думська»

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Український броньований катер «Нікополь» та буксир «Яни Капу» 20 листопада прибули в гавань Очакова.

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Першим сюди дістався бронекатер «Нікополь». Його буксирував малий розвідувальний корабель «Переяслав», а після цього два швидкісних катери типу Willard потягнули «Нікополь» до військового причалу. Ближче до вечора буксир «Лідовський» притягнув і «Яни Капу». Очікується прибуття бронекатера «Бердянськ». Про це сьогодні повідомляє «Думська».

За інформацією видання, кораблі зустрічають місцеві жителі. Великий український державний стяг на березі розвісили учні та педагоги очаківської санаторної школи-інтернату.

Журналіст Анатолій Цаплієнко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що водолази обстежили кораблі під час приймання. Фахівці оглянули ушкодження кораблів та перевірили їх на наявність вибухових пристроїв.

Нагадаємо, сьогодні глава Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко заявив, що російська сторона «угробила» кораблі. За його словами, із катерів зняли розетки та плафони. Росіяни навіть познімали унітази з бойових одиниць українського флоту.