Росія повернула Україні розграбовані кораблі. Фото: flickr.com

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Новина про те, що Російська Федерація розграбувала українські броньовані катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» буквально підірвала соціальні мережі. Багато хто не приховує свого розчарування, інші пишуть, що не здивовані поведінкою громадян РФ.

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Як відомо, сьогодні глава Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко заявив, що російська сторона «угробила» кораблі. За його словами, із катерів зняли розетки та плафони. Росіяни навіть познімали унітази з бойових одиниць українського флоту.

Нагадаємо, 25 листопада минулого року російські військові обстріляли і захопили українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» в Азовському морі. Внаслідок російської агресії в полон потрапили 24 українські військові моряки. У вересні вони повернулися в Україну в рамках програми обміну полоненими.

Днями командування ВМС Збройних сил України заявило, що Росія вирішила повернути Україні кораблі. В МЗС РФ заявили, що українські кораблі повернуто на «відповідальне зберігання». Москва вважає їх «речовими доказами» у кримінальному провадженні щодо нібито незаконного перетину військовими ВМС ЗСУ російського кордону.