Нова угода України і МВФ схвалена послами G7. Фото: Mind.ua

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Україна готують нову угоду, яка сьогодні була схвалена послами «Великої сімки».

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Нова кредитна угода принесе економіці України тривалу користь, йдеться у Twitter G7.

Представники «Великої сімки» вважають, що нова програма МВФ має вирішальне значення для української макроекономічної стабільності та майбутніх реформ.

Очікується, що нова програма фінансування стане основою для економічної політики чинної української влади, зокрема, щодо продовження фінансової консолідації, зниження рівня інфляції, реформування сфери податків, енергетичного та фінансового секторів.

Нагадаємо, що місія МВФ розпочала роботу в Україні в середині листопада. Її основним завданням було продовження діалогу з українською владою щодо нової програми кредитування. Українські чиновники зі свого боку сподіваються отримати у рамках програми EFF 5−6 млрд дол.