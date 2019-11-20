Новое соглашение Украины и МВФ одобрено послами G7. Фото: Mind.ua

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Международный валютный фонд (МВФ) и Украина готовят новое соглашение, которое сегодня было одобрено послами «Большой семерки».

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Новая кредитная сделка принесет экономике Украины длительную пользу, говорится в Twitter G7.

Представители «Большой семерки» считают, что новая программа МВФ имеет решающее значение для украинской макроэкономической стабильности и будущих реформ.

Ожидается, что новая программа финансирования станет основой для экономической политики действующих украинских властей, в частности, относительно продолжения финансовой консолидации, снижения уровня инфляции, реформирования сферы налогов, энергетического и финансового секторов.

Напомним, что миссия МВФ начала работу в Украине в середине ноября. Ее основной задачей было продолжение диалога с украинскими властями относительно новой программы кредитования. Украинские чиновники со своей стороны надеются получить в рамках программы EFF 5−6 млрд долл.