Владимир Зеленский открыл восстановленный мост в Станице Луганской. Фото:

https://racurs.ua/n129709-zelenskiy-otkryl-vosstanovlennyy-most-v-stanice-luganskoy-dlya-tankov-on-ne-podhodit-foto-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 20 ноября в Станице Луганской открыл восстановленный мост через реку Северский Донец.

Loading...

Сооружение разделяет подконтрольную территорию Луганской области с территорией, которую контролируют пророссийские боевики так называемой Луганской народной республики. Глава Украины выступил с короткой речью, а открытие моста длилось не более 10 минут. Трансляцию мероприятия проводили украинские СМИ.

По словам Зеленского, за два дня мостом смогут передвигаться люди. Глава государства подчеркнул, что танк по нему проехать не сможет, поскольку мост слишком узкий для этого. По нему может легко проехать карета скорой помощи или автомобиль с продуктами питания.

Мы открыли обещанный мост в Станице Луганской. На несколько дней раньше запланированной даты, ведь он уже сегодня полностью готов. Зачем ждать? Переговоры об этом длились так долго, что в какой-то момент договоренность казалась чудом. Нам удалось это сделать. Каждый раз, как приезжал, мосту люди просили больше всего, — заявил президент.

Зеленский не ответил на вопрос, сколько стоили работы по возведению моста. Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай отметил, что это «наши деньги, деньги Дорожного фонда».

Во время визита на Луганщину Зеленский заявил, что выборы в Донбассе могут состояться при условии контроля Украины на всей территории Донецкой и Луганской областей. Глава государства отметил, что планирует поставить на саммите «нормандской четверки» вопрос о передаче украино-российской границы на Донбассе под контроль Киеву.

Напомним, недавно в Станице Луганской с восстановленного моста украли скамейку. Инцидент попал на видео. Как стало известно, скамейку с пластиковым покрытием днем украли пятеро мужчин, которые пришли с оккупированной территории.