Володимир Зеленський відкрив відновлений міст у Станиці Луганській. Фото: Depo

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Володимир Зеленський, президент України, 20 листопада у Станиці Луганській відкрив відновлений міст через річку Сіверський Донець.

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Споруда розділяє підконтрольну територію Луганської області з територією, яку контролюють проросійські бойовики так званої Луганської народної республіки. Глава України виступив з короткою промовою, а відкриття мосту тривало не більше 10 хвилин. Трансляцію заходу проводили українські ЗМІ.

За словами Зеленського, за два дні мостом зможуть пересуватися люди. Глава держави наголосив, що танк по ньому проїхати не зможе, оскільки міст надто вузький для цього. По ньому може легко проїхати карета швидкої допомоги чи автомобіль із продуктами харчування.

Ми відкрили обіцяний міст у Станиці Луганській. На кілька днів раніше від запланованої дати, адже він уже сьогодні повністю готовий. Навіщо чекати? Перемовини про це тривали так довго, що в якусь мить домовленість здавалася дивом. Нам вдалося це зробити. Щоразу, як приїжджав, мосту люди просили найбільше, — заявив президент.

Зеленський не відповів на питання, скільки коштували роботи по зведенню моста. Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що це «наші гроші, гроші Дорожнього фонду».

Під час візиту на Луганщину Зеленський заявив, що вибори в Донбасі можуть відбутися за умови контролю України всієї території Донецької та Луганської областей. Глава держави відзначив, що планує поставити на саміті «нормандської четвірки» питання про передачу україно-російського кордону на Донбасі під контроль Києву.

Нагадаємо, нещодавно в Станиці Луганській з відновленого мосту вкрали лавку. Інцидент потрапив на відео. Як стало відомо, лавку з пластиковим покриттям вдень вкрали п’ятеро чоловіків, які прийшли з окупованої території.