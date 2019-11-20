Ольга Варченко. Фото: dbr.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129700-pravoohoronciv-pidozruut-u-zavolodinni-maynom-pryvatnyh-pidpryiemstv-na-sumu-7-5-mln-grn-dbr.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного вилучення та заволодіння майном приватних підприємств співробітниками правоохоронних органів.

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У 2017 році правоохоронці, порушуючи законні процедури, вилучили у низки підприємств майно на загальну суму 7,5 млн грн, яке мало бути передано в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Замість цього це майно було передано на зберігання приватній компанії, а згодом зникло, повідомила у Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

Наразі проводяться слідчі заходи, метою яких є збір доказової бази для притягнення до відповідальності винних.

Варченко додала, що ДБР активувало роботу щодо виявлення фактів порушень з боку правоохоронців щодо зберігання вилученого майна та його подальшого знищення чи переробки. Заступник директора ДБР визнала, що трапляються факти вилучення правоохоронцями майна у бізнесменів з метою вчинення на них тиску в інтересах третіх осіб або для отримання неправомірної вигоди.

Як раніше писав «Ракурс», суд у Києві зобов’язав ДБР почати розслідування стосовно директора ДБР Романа Труби та його заступника Максима Білоусенка.