Ольга Варченко. Фото: dbr.gov.ua

https://racurs.ua/n129700-pravoohraniteli-podozrevautsya-v-zavladenii-imuschestvom-chastnyh-predpriyatiy-na-summu-7-5-mln.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту незаконного изъятия и завладения имуществом частных предприятий сотрудниками правоохранительных органов.

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В 2017 году правоохранители, нарушая законные процедуры, изъяли у ряда предприятий имущество на общую сумму 7,5 млн грн, которое должно было быть передано в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Вместо этого указанное имущество было передано на хранение частной компании, а впоследствии исчезло, сообщила в Facebook первый замглавы ГБР Ольга Варченко.

Проводятся следственные мероприятия, целью которых является сбор доказательной базы для привлечения к ответственности виновных.

Варченко добавила, что ГБР активировало работу по выявлению фактов нарушений со стороны правоохранителей при хранении изъятого имущества и его дальнейшем уничтожении или переработке. Замдиректора ГБР признала, что случаются факты изъятия правоохранителями имущества у бизнесменов с целью совершения на них давления в интересах третьих лиц или для получения неправомерной выгоды.

Как ранее писал «Ракурс», суд в Киеве обязал ГБР начать расследование в отношении директора ГБР Романа Трубы и его заместителя Максима Белоусенко.