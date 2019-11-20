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Ракурс
Скандальные аудиозаписи разговоров Трубы и Богдана / Фото: inshe.tv

Скандальные аудиозаписи разговоров Трубы и Богдана: что якобы обещал глава ГБР команде Зеленского

20 ноя 2019, 16:02
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Аудиозаписи якобы разговоров Андрея Богдана и Романа Трубы появились в интернете. Согласно этим аудиозаписям, голос, похожий на голос главы Государственного бюро расследований, советуется с представителем команды Владимира Зеленского — главой Офиса президента Богданом о вызове в Госбюро Петра Порошенко.

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Также была опубликована аудиозапись, на которой голос, похожий на голос Богдана, советует Трубе не трогать «ПриватБанк» и Нацбанк во время переговоров с МВФ. Кроме этого, есть еще аудиозапись, где Трубе дают рекомендацию не заниматься делами Майдана. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на собственные источники.

По мнению некоторых экспертов, эти записи разговоров представлены в таком объеме, что очевидно — это не подделка, а результат настоящего прослушивания. В СМИ отмечают, что скандальные аудиозаписи не имеют юридической силы, поскольку, вероятно, что подобное прослушивание вряд ли велось на законных основаниях.

На записях, которые появились на странице Telegram-канала «Трубу прорвало», фигурируют несколько эпизодов, в частности:

  • Роман Труба после разговора с генпрокурором Русланом Рябошапкой и главой Офиса президента Андреем Богданом дает команды приостановить на время визита миссии МВФ обыски в Днепровской горсовете, «ПриватБанке» и НБУ.

  • Труба общается с Богданом по делу против Порошенко.

  • Труба говорит, что проект подозрения бывший и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично Зеленскому.

  • 19 сентября, по словам Трубы, президент поставил перед ним задачу по открытию дел против конкретных государственных структур и отраслей, и тогда он будет работать после 31 декабря.

  • директор НАБУ Артем Ситник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

  • глава компании-производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования дела о закупках в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.

По мнению журналиста Дениса Казанского, аудиозаписи, на которых фигурирует директор ГБР являются подлинными. К такому же мнению склоняется и бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Могу оценивать развитие событий по сравнению с этими записями. С апреля я переписывался с ГБР о создании отдела или управления по расследованию дел Майдана. И это закончилось ничем, что и звучит в разговоре. Фактически подразделение было создано день или два назад и исключительно из-за резонанса, который подняли адвокаты и семьи Небесной Сотни. И в этой части возможно предположить, что запись является подлинной, — говорит Горбатюк.

Также он добавил, что в случае возбуждения уголовного дела, его может расследовать Национальное антикоррупционное бюро.


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