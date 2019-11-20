Скандальные аудиозаписи разговоров Трубы и Богдана / Фото: inshe.tv

https://racurs.ua/n129706-skandalnye-audiozapisi-razgovorov-truby-i-bogdana-chto-yakoby-obeschal-glava-gbr-komande-zelenskogo.html

Ракурс

Аудиозаписи якобы разговоров Андрея Богдана и Романа Трубы появились в интернете. Согласно этим аудиозаписям, голос, похожий на голос главы Государственного бюро расследований, советуется с представителем команды Владимира Зеленского — главой Офиса президента Богданом о вызове в Госбюро Петра Порошенко.

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Также была опубликована аудиозапись, на которой голос, похожий на голос Богдана, советует Трубе не трогать «ПриватБанк» и Нацбанк во время переговоров с МВФ. Кроме этого, есть еще аудиозапись, где Трубе дают рекомендацию не заниматься делами Майдана. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на собственные источники.

По мнению некоторых экспертов, эти записи разговоров представлены в таком объеме, что очевидно — это не подделка, а результат настоящего прослушивания. В СМИ отмечают, что скандальные аудиозаписи не имеют юридической силы, поскольку, вероятно, что подобное прослушивание вряд ли велось на законных основаниях.

На записях, которые появились на странице Telegram-канала «Трубу прорвало», фигурируют несколько эпизодов, в частности:

Роман Труба после разговора с генпрокурором Русланом Рябошапкой и главой Офиса президента Андреем Богданом дает команды приостановить на время визита миссии МВФ обыски в Днепровской горсовете, «ПриватБанке» и НБУ.

Труба общается с Богданом по делу против Порошенко.

Труба говорит, что проект подозрения бывший и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично Зеленскому.

19 сентября, по словам Трубы, президент поставил перед ним задачу по открытию дел против конкретных государственных структур и отраслей, и тогда он будет работать после 31 декабря.

директор НАБУ Артем Ситник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

глава компании-производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования дела о закупках в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.

По мнению журналиста Дениса Казанского, аудиозаписи, на которых фигурирует директор ГБР являются подлинными. К такому же мнению склоняется и бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Могу оценивать развитие событий по сравнению с этими записями. С апреля я переписывался с ГБР о создании отдела или управления по расследованию дел Майдана. И это закончилось ничем, что и звучит в разговоре. Фактически подразделение было создано день или два назад и исключительно из-за резонанса, который подняли адвокаты и семьи Небесной Сотни. И в этой части возможно предположить, что запись является подлинной, — говорит Горбатюк.

Также он добавил, что в случае возбуждения уголовного дела, его может расследовать Национальное антикоррупционное бюро.