Колл-центр. Фото: sq.com.ua

https://racurs.ua/n129693-gosudarstvennye-koll-centry-budut-reformirovany-dubilet.html

Ракурс

Колл-центры в Украине вскоре будут реформированы. Такое заявление сделал министр Кабмина Дмитрий Дубилет. В настоящее время только в правительстве насчитывается порядка 50 колл-центров, работа которых будет кардинально изменена.

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По мнению министра, каждый колл-центр имеет множество лишнего оборудования, операторов и руководителей. Дубилет в Facebook заявил, что планируется провести централизацию и укрупнение колл-центров, а также пересмотреть принципы их работы.

Он сообщил о старте пилотного проекта, целью которого является объединение коммуникаций Министерства соцполитики, Офиса президента и таможни. В течение года планируется объединить все колл-центры этих ведомств в единую структуру.

Также поменяются функции операторов, которые будут оказывать помощь гражданам на своем уровне, а не машинально переадресовывать вопросы дальше по вертикали. В ближайшем будущем будет запущена поддержка граждан через месенджеры, что должно позволит снизить стоимость и повысить качество обработки обращений.

Дубилет добавил, что для операторов будут создаваться рабочие места в регионах, а не только в «слишком дорогом» Киеве.

Как раньше писал «Ракурс», Дубилет анонсировал сокращение штата в РГА, объяснив этот шаг необходимостью, которая позволит повысить эффективность работы органов государственной власти.