Правительство уволит 1770 работников Госслужбы статистики. Фото: sobitie.com.ua

https://racurs.ua/n129063-iz-gosudarstvennoy-slujby-statistiki-uvolyat-1770-chelovek.html

Ракурс

Государственная служба статистики готовится к сокращению штата сотрудников. Правительство решило уволить 1770 работников службы, а также отдать в аренду или передать на приватизацию 281 объект недвижимости.

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О таком решении правительства сообщил на своей страничке в Facebook министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Чиновник отметил, что сокращения коснутся районных подразделений службы. Поскольку большинство отчетов в Госстат подается в электронном виде, содержать эти подразделения нецелесообразно. Часть функций районных подразделений будет передана на областной уровень. Также планируется упростить отчетность и сократить количество отчетов.

Министр выразил надежду, что уволенные сотрудники найдут себе новые рабочие места, и добавил, что сокращение штата Госстата — это вынужденная мера для перезапуска экономики Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в октябре правительство передало Госстат под управление Дубилета.