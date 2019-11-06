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Ракурс
Правительство уволит 1770 работников Госслужбы статистики. Фото: sobitie.com.ua

Из Государственной службы статистики уволят 1770 человек

6 ноя 2019, 12:22
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Государственная служба статистики готовится к сокращению штата сотрудников. Правительство решило уволить 1770 работников службы, а также отдать в аренду или передать на приватизацию 281 объект недвижимости.

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О таком решении правительства сообщил на своей страничке в Facebook министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Чиновник отметил, что сокращения коснутся районных подразделений службы. Поскольку большинство отчетов в Госстат подается в электронном виде, содержать эти подразделения нецелесообразно. Часть функций районных подразделений будет передана на областной уровень. Также планируется упростить отчетность и сократить количество отчетов.

Министр выразил надежду, что уволенные сотрудники найдут себе новые рабочие места, и добавил, что сокращение штата Госстата — это вынужденная мера для перезапуска экономики Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в октябре правительство передало Госстат под управление Дубилета.

Источник: Ракурс


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