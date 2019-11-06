Із Державної служби статистики звільнять 1770 осібhttps://racurs.ua/ua/n129063-iz-derjavnoyi-slujby-statystyky-zvilnyat-1770-osib.htmlРакурс
Державна служба статистики готується до скорочення штату співробітників. Уряд вирішив звільнити 1770 працівників служби, а також віддати в оренду або передати на приватизацію 281 об'єкт нерухомості.
Про таке рішення уряду повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.
Чиновник зазначив, що скорочення зачеплять районні підрозділи служби. Оскільки більшість звітів у Держстат подається в електронному вигляді, утримувати ці підрозділи недоцільно. Частину функцій районних підрозділів буде передано на обласний рівень. Також планується спростити звітність і скоротити кількість звітів.
Міністр висловив сподівання, що звільнені працівники знайдуть собі нові робочі місця, і додав, що скорочення штату Держстату — це вимушений захід для перезапуску економіки України.
Як раніше повідомляв «Ракурс», у жовтні уряд передав Держстат під управління Дубілета.