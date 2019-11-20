Колл-центр. Фото: sq.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129693-derjavni-koll-centry-budut-reformovani-dubilet.html

Ракурс

Колл-центри в Україні незабаром будуть реформовані. Таку заяву зробив міністр Кабміну Дмитро Дубілет. Наразі лише в уряді налічується близько 50 колл-центрів, робота яких буде кардинально змінена.

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На думку міністра, кожен колл-центр має велику кількість зайвого обладнання, операторів і керівників. Дубілет у Facebook заявив, що планується проведення централізації та укрупнення колл-центрів, а також перегляд принципів їхньої роботи.

Він повідомив про старт пілотного проекту, метою якого є об'єднання комунікацій Міністерства соцполітики, Офісу президента та митниці. Впродовж року планується об'єднати усі колл-центри цих структур в єдину структуру.

Також зміняться функції операторів, які надаватимуть допомогу громадянам на своєму рівні, а не машинально переадресовуватимуть питання далі по вертикалі. У найближчому майбутньому буде запущено підтримку громадян через месенджери, що має дозволить знизити вартість і підвищити якість обробки звернень.

Дубілет додав, що для операторів створюватимуться робочі місця в регіонах, а не лише в «занадто дорогому» Києві.

Як раніше писав «Ракурс», Дубілет анонсував скорочення штату в РДА, пояснивши цей крок необхідністю, яка дозволить підвищити ефективність роботи органів державної влади.