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Скандальні аудіозаписи розмов Труби та Богдана / Фото: inshe.tv

Скандальні аудіозаписи розмов Труби та Богдана: що нібито обіцяв глава ДБР команді Зеленського

20 лис 2019, 16:02
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Аудіозаписи нібито розмов Андрія Богдана та Романа Труби з’явилися в інтернеті. Згідно з цими аудіозаписами, голос, подібний на голос очільника Державного бюро розслідувань, радиться з представником Володимира Зеленського — керівника Офісу президента Богданом щодо наступного виклику до Держбюро екс-президента Петра Порошенка.

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Також було опубліковано аудіозапис, на якому голос, подібний на голос Богдана, радить Трубі не чіпати «ПриватБанк» та Нацбанк під час переговорів з МВФ. Окрім цього, було оприлюднено ще один аудіозапис, де Трубі рекомендують не перейматися справами Майдану. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ» з посиланням на власні джерела.

На думку деяких експертів, ці записи розмов викладені в такому обсязі, що очевидно — це не підробка, а результат справжнього прослуховування. У виданні зауважують, що скандальні аудіозаписи не мають юридичної сили, оскільки, ймовірно, що подібне прослуховування навряд чи велося на законних підставах.

На записах, які з’явився на сторінці Telegram-каналу «Трубу прорвало», фігурують кілька епізодів, зокрема:

  • Роман Труба після розмови з генпрокурором Русланом Рябошапкою та главою Офісу президента Андрієм Богданом дає команди призупинити на час візиту місії МВФ обшуки в Дніпровській міськраді, «ПриватБанку» та НБУ.

  • Труба спілкується з Богданом щодо справи проти Порошенка.

  • Труба каже, що проект підозри колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун возив особисто Зеленському.

  • 19 вересня, за словами Труби, президент поставив перед ним завдання щодо відкриття справ проти конкретних державних структур і галузей, й тоді він працюватиме після 31 грудня.

  • директор НАБУ Артем Ситник телефонує Трубі і повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

  • очільник компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немирівський обговорював з Трубою перебіг розслідування щодо закупок в армії, щоб уникнути свого потрапляння в скандал.

На думку журналіста Дениса Казанського, аудіозаписи, на яких фігурує директор ДБР є автентичними. До такої ж думки схиляється й колишній начальник Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Можу оцінювати фактично розвиток подій порівнюючи з записами. Мається на увазі з квітня місяця я листувався з ДБР з приводу створення відділу чи управління для розслідування справ Майдану. І це закінчилося нічим, що і звучить у розмові. Фактично підрозділ було створено день чи два назад і виключно через резонанс, який підняли адвокати і родини Небесної Сотні. І в цій частині можливо припустити, що це відповідає дійсності, — зауважує Горбатюк.

Також він додав, що якщо за цими плівками буде порушено кримінальну справу, то її має право розслідувати Національне антикорупційне бюро.


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