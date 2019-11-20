Скандальні аудіозаписи розмов Труби та Богдана / Фото: inshe.tv

https://racurs.ua/ua/n129706-skandalni-audiozapysy-rozmov-truby-ta-bogdana-scho-nibyto-obicyav-glava-dbr-komandi-zelenskogo.html

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Аудіозаписи нібито розмов Андрія Богдана та Романа Труби з’явилися в інтернеті. Згідно з цими аудіозаписами, голос, подібний на голос очільника Державного бюро розслідувань, радиться з представником Володимира Зеленського — керівника Офісу президента Богданом щодо наступного виклику до Держбюро екс-президента Петра Порошенка.

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Також було опубліковано аудіозапис, на якому голос, подібний на голос Богдана, радить Трубі не чіпати «ПриватБанк» та Нацбанк під час переговорів з МВФ. Окрім цього, було оприлюднено ще один аудіозапис, де Трубі рекомендують не перейматися справами Майдану. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ» з посиланням на власні джерела.

На думку деяких експертів, ці записи розмов викладені в такому обсязі, що очевидно — це не підробка, а результат справжнього прослуховування. У виданні зауважують, що скандальні аудіозаписи не мають юридичної сили, оскільки, ймовірно, що подібне прослуховування навряд чи велося на законних підставах.

На записах, які з’явився на сторінці Telegram-каналу «Трубу прорвало», фігурують кілька епізодів, зокрема:

Роман Труба після розмови з генпрокурором Русланом Рябошапкою та главою Офісу президента Андрієм Богданом дає команди призупинити на час візиту місії МВФ обшуки в Дніпровській міськраді, «ПриватБанку» та НБУ.

Труба спілкується з Богданом щодо справи проти Порошенка.

Труба каже, що проект підозри колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун возив особисто Зеленському.

19 вересня, за словами Труби, президент поставив перед ним завдання щодо відкриття справ проти конкретних державних структур і галузей, й тоді він працюватиме після 31 грудня.

директор НАБУ Артем Ситник телефонує Трубі і повідомляє, що на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка фігурують заступники Труби.

очільник компанії-виробника спальних мішків для Міноборони Михайло Немирівський обговорював з Трубою перебіг розслідування щодо закупок в армії, щоб уникнути свого потрапляння в скандал.

На думку журналіста Дениса Казанського, аудіозаписи, на яких фігурує директор ДБР є автентичними. До такої ж думки схиляється й колишній начальник Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Можу оцінювати фактично розвиток подій порівнюючи з записами. Мається на увазі з квітня місяця я листувався з ДБР з приводу створення відділу чи управління для розслідування справ Майдану. І це закінчилося нічим, що і звучить у розмові. Фактично підрозділ було створено день чи два назад і виключно через резонанс, який підняли адвокати і родини Небесної Сотні. І в цій частині можливо припустити, що це відповідає дійсності, — зауважує Горбатюк.

Також він додав, що якщо за цими плівками буде порушено кримінальну справу, то її має право розслідувати Національне антикорупційне бюро.