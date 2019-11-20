Россия вернула Украине разграбленные корабли. Фото: flickr.com

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Новость о том, что Российская Федерация разграбила украинские бронированные катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» буквально взорвала социальные сети. Многие не скрывают своего разочарования, другие пишут, что не удивлены поведением граждан РФ.

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Как известно, сегодня глава Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко заявил, что российская сторона «угробила» корабли. По его словам, с катеров сняли розетки и плафоны. Россияне даже поснимали унитазы из боевых единиц украинского флота.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские военные обстреляли и захватили украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» в Азовском море. Вследствие российской агрессии в плен попали 24 украинских военных моряка. В сентябре они вернулись в Украину в рамках программы обмена пленными.

На днях командование ВМС Вооруженных сил Украины заявило, что Россия решила вернуть Украине корабли. В МИД РФ заявили, что украинские корабли возвращены на «ответственное хранение». Москва считает их «вещественными доказательствами» в уголовном производстве относительно якобы незаконного пересечения военными ВМС ВСУ российской границы.