Росія розграбувала захоплені на Азові кораблі. Фото: mil.gov.ua

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Сьогодні президент України Володимир Зеленський допустив можливість розпуску Верховної Ради дев’ятого скликання. Глава держави додав, що країні потрібні люди, які будуть здатні реалізовувати амбітні цілі. Нові ідеї, на думку гаранта Конституції, дозволять підняти рівень добробуту громадян.

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У НАК «Нафтогаз України» заявили, що досі опалювальний сезон досі не розпочався у містах Новий Розділ та Новояворівськ у Львівської області. У Києві також частково не увімкнули тепло. Загалом по Україні до систем опалення підключили 99,3% житлового фонду та 99,7% об'єктів соціальної сфери.

Глава Міністерства фінансів Оксана Маркарова заявила, що Міжнародний валютний фонд і Україна припинять співпрацю у 2023 році. Наразі тривають переговори з представниками міжнародної організації про залучення коштів в рамках чергової програми. Маркарова впевнена, що ці гроші будуть останньою позикою від МВФ.

Верховний суд розглянувши касаційну скаргу в справі за позовом до Прикордонної служби, Міграційної служби та Міністерства внутрішніх справ України екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі постановив, що колишній губернатор Одещини був законно видворений із України до Польщі взимку 2018 року.

В порт Очакова сьогодні прибули захоплені Росією на Азові броньовані катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу». Командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко заявив, що росіяни «угробили» кораблі, саме тому їх буксирували до порту. Представники РФ познімали з бойових суден навіть розетки, плафони та унітази.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що нардеп Роман Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні. Згодом Генеральна прокуратура опублікувала на своєму сайті спростування, а сам Іванісов заявив, що ця інформація неправдива й вирішив призупинити членство в «Слузі народу» на час перевірки інформації про його судимість.