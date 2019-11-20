Нардеп Роман Іванісов призупиняє членство в «Слузі народу». Фото: Іванісов у Facebook

https://racurs.ua/ua/n129721-skandal-iz-sudymistu-slugy-narodu-nardep-ivanisov-pryzupynyaie-chlenstvo-u-frakciyi.html

Ракурс

Роман Іванісов, народний депутат України, вирішив призупинити членство у фракції «Слуга народу».

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Таке рішення парламентар прийняв через скандал із судимістю. Іванісов заявив, що призупиняє своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненою в ЗМІ інформації й не хоче «ставити під удар репутацію всього колективу». Про це він 20 листопада повідомив на власній сторінці у Facebook.

Парламентар також додав, що голова фракції Давід Арахамія вже підтримав його рішення. Крім того, Іванісов заявив, що вважає, що генерального прокурора Руслана Рябошапку «навмисне ввели в оману».

Офіс Генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні щодо мене інформації. Замовники витрачають шалені гроші на брудну гру проти мене, не нехтують нічим, як ви всі помітили. Але вже скоро я буду готовий оприлюднити достовірні докази того, що це спланована інформаційна атака проти мене через мою антикорупційну діяльність, — йдеться в повідомленні.

Народний депутат запевнив, що незабаром громадськість дізнається прізвище особи, яка замовила проти нього кампанію.

Нагадаємо, 18 листопада колишній народний депутат з «Радикальної партії» Ігор Мосійчук на власному Telegram-каналі оприлюднив інформацію, що чинний «слуга народу» Роман Іванісов у 90-х роках відбував покарання у тюрмі за зґвалтування неповнолітньої.

Сьогодні на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка завив, що Іванісов має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні. Згодом у Генеральній прокуратурі спростували цю інформацію й заявили, що «перевірка триває".