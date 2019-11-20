Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 21 листопада очікується прохолодна, але істотних опадів не передбачається.

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У Донецькій області вночі очікуються заморозки до 2° морозу, а на Харківщині та Луганщині — від 1° тепла до 1° морозу за Цельсієм. Температура повітря вночі коливатиметься від 2° до 8° вище нуля. Вдень стовпчики термометрів від 3° до 14° тепла. Вітер очікується південно-східний та східний 7−12 м/с. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 21 листопада прогнозується хмарна й без істотних опадів. Температура повітря вночі 3−5° тепла, а вдень 5−7° вище нуля.

У Львові мешканців обласного центру завтра радуватиме відносно тепла погода. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° вище нуля за Цельсієм, вдень 10−12° тепла.

В Одесі у четвер очікується мінлива хмарність. Вночі температура повітря 5−7° тепла, вдень сонце нагріє повітря до 9−11° тепла.

У Дніпрі завтра очікується хмарність. Вночі температура повітря від 3° до 5° тепла, а вдень очікується 3−5° вище нуля.

У Харкові найближчої доби синоптики спрогнозували хмарну погоду. Вночі температура повітря від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4−6° вище нуля.

У Карпатах 21 листопада буде хмарно й відносно тепло. Температура повітря вночі 5−7° тепла, вдень 10−14° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 21 листопада прогнозується неспокійна. Невеликі збурення очікується впродовж доби, а вранці — слабка буря.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні сьогодні буде вітряна, в центрі і на півночі можливі дощі. На всій території країни небо закрили хмари. Вдень температура повітря становитиме 9−11° тепла.