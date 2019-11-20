В Італії стався вибух на фабриці. Фото: tvc.ru

https://racurs.ua/ua/n129719-v-italiyi-vybuhnula-fabryka-feierverkiv-ie-jertvy-foto.html

Ракурс

В Італії 20 листопада пролунали вибухи на фабриці феєрверків, внаслідок чого загинули люди.

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Жертвами надзвичайної події стали щонайменше троє осіб, ще двоє вважаються зниклими без вісти. Вибухи сталися на підприємстві, що розташоване поблизу Мессіни. Серед загиблих — 71-річна дружина власника фабрики, яка загинула миттєво від травм. Про це повідомляє видання ANSA. it із посиланням на рятувальні служби.

Місцеві ж ЗМІ пишуть про п’ятьох загиблих. Поранених доправили в опікові відділення в медичні заклади Мілаццо, Палермо та Катання.

Не виключається, що найближчим часом людські втрати зростуть. Наразі на місці події працюють пожежні служби. Причини вибухів наразі невідомі.

Нагадаємо, 8 листопада внаслідок вибуху на шахті Тойченталь у Німеччині поранення дістали двоє гірників, а 37 шахтарів опинилися під землею на глибині 700 м, оскільки прохід засипало внаслідок вибуху. Згодом усіх їх врятували.