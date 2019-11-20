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В Италии произошел взрыв на фабрике. Фото: tvc.ru

В Италии взорвалась фабрика фейерверков, есть жертвы (ФОТО)

20 ноя 2019, 21:16
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В Италии 20 ноября прозвучали взрывы на фабрике фейерверков, в результате чего погибли люди.

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Жертвами чрезвычайного происшествия стали по меньшей мере три человека, еще два считаются пропавшими без вести. Взрывы произошли на предприятии, расположенном вблизи Мессины. Среди погибших — 71-летняя жена владельца фабрики, которая погибла мгновенно от травм. Об этом сообщает издание ANSA. it со ссылкой на спасательные службы.

Местные же СМИ пишут о пяти погибших. Раненых доставили в ожоговые отделения в медицинские учреждения Милаццо, Неаполь и Катания.

Не исключается, что в ближайшее время людские потери возрастут. Сейчас на месте происшествия работают пожарные службы. Причины взрывов пока неизвестны.

Взрыв на фабрике. Фото: corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Взрыв на фабрике. Фото: twitter.com/Emergenza24

Напомним, 8 ноября в результате взрыва на шахте Тойченталь в Германии ранения получили два горняка, а 37 шахтеров оказались под землей на глубине 700 м, поскольку проход засыпало в результате взрыва. Впоследствии всех их спасли.


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