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Взрыв на шахте Тойченталь произошел сегодня утром, фото: Sebastian Willnow
Взрыв на шахте в Германии: 37 горняков застряли под землейhttps://racurs.ua/n129183-vzryv-na-shahte-v-germanii-35-gornyakov-zastryali-pod-zemley.htmlРакурс
В результате взрыва на шахте Тойченталь в Германии ранения получили два горняка. У одного из пострадавших тяжелые травмы, у второго — легкие.
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Всего 37 шахтеров находились под землей на глубине 700 м, поскольку проход засыпало в результате взрыва. Об этом сообщает издание FOCUS Online.
Отмечается, что горняки перешли в специально оборудованные на такие случаи убежища, где есть кислород.
Шахта размещена в расположенной на востоке Германии земли Саксония-Анхальт.
По словам свидетелей, взрыв произошел сегодня утром в 7.00 по местному времени. В то же время отмечается, что спасателям сообщение об инциденте поступило после 9.00.
Причиной инцидента, вероятно, стало образование взрывоопасной смеси в воздухе.
Всего на этой шахте работают 100 человек.
Впоследствии в полиции сообщили, что всех людей уже спасли из шахты. По информации местных СМИ, один из раненых шахтеров — немец, второй — поляк.
Напомним, сегодня из копанки, расположенной на территории временно оккупированного города Чистякова (Тореза) Донецкой области, подняли тела двух погибших работников.
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