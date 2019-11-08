Взрыв на шахте Тойченталь произошел сегодня утром, фото: Sebastian Willnow

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Ракурс

В результате взрыва на шахте Тойченталь в Германии ранения получили два горняка. У одного из пострадавших тяжелые травмы, у второго — легкие.

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Всего 37 шахтеров находились под землей на глубине 700 м, поскольку проход засыпало в результате взрыва. Об этом сообщает издание FOCUS Online.

Отмечается, что горняки перешли в специально оборудованные на такие случаи убежища, где есть кислород.

Шахта размещена в расположенной на востоке Германии земли Саксония-Анхальт.

По словам свидетелей, взрыв произошел сегодня утром в 7.00 по местному времени. В то же время отмечается, что спасателям сообщение об инциденте поступило после 9.00.

Причиной инцидента, вероятно, стало образование взрывоопасной смеси в воздухе.

Всего на этой шахте работают 100 человек.

Впоследствии в полиции сообщили, что всех людей уже спасли из шахты. По информации местных СМИ, один из раненых шахтеров — немец, второй — поляк.

Напомним, сегодня из копанки, расположенной на территории временно оккупированного города Чистякова (Тореза) Донецкой области, подняли тела двух погибших работников.