Вибух на шахті Тойченталь стався сьогодні вранці, фото: Sebastian Willnow

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Внаслідок вибуху на шахті Тойченталь у Німеччині поранення отримали два гірники. В одного з постраждалих важкі травми, в іншого — легкі.

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Загалом 37 шахтарів перебували під землею на глибині 700 м, оскільки прохід засипало внаслідок вибуху. Про це повідомляє видання FOCUS Online.

Зазначається, що гірники перейшли до спеціально обладнаних на такі випадки сховищ, де є кисень.

Шахта розмішена в розташованій на сході Німеччини землі Саксонія-Ангальт.

За словами свідків, вибух стався сьогодні вранці о 7.00 за місцевим часом. Водночас зазначається, що до рятувальників повідомлення про інцидент надійшло після 9.00.

Причиною інциденту, ймовірно, стало утворення вибухонебезпечної суміші в повітрі.

Загалом на цій шахті працюють 100 осіб.

Згодом у поліції повідомили, що всіх осіб вже врятували з шахти. За інформацією місцевих ЗМІ, один із поранених шахтарів — німець, інший — поляк.

Нагадаємо, сьогодні з копанки, розташованої на території тимчасово окупованого міста Чистякова (Тореза) Донецької області, дістали тіла двох загиблих працівників.