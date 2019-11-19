Гідрометцентр обіцяє похмуру погоду і вітер, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 20 листопада очікується вітряна, в центрі і на півночі можливі дощі. На всій території країни сонце закриють хмари.

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У Донецькій, Луганській і Харківській областях вночі невеликі заморозки, температура від 0 °C до -1°С. В Одеській області та на території Карпат нічна температура повітря буде вищою і коливатиметься від 5 до 7 градусів вище нуля. Денна температура в цих регіонах 9 °C — 11 °C. Вітер поривчастий південно-східний 7 — 12 м/с, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 20 листопада очікується похмура. Температура повітря вночі 3 °C — 5 °C тепла, а вдень 5 °C — 7 °C вище нуля.

У Львові найближчої доби опадів не передбачається. Показання термометрів вночі будуть 6 °C — 8 °C вище нуля, вдень 9 °C — 11 °C тепла.

В Одесі в середу буде хмарно. Вночі температура повітря 5 °C — 7 °C тепла, вдень повітря прогріється до 9 °C — 11 °C тепла.

У Дніпрі 20 листопада також похмуро. Вночі прохолодно, 2 °C — 4 °C тепла, а вдень очікується температура 3 °C — 5 °C вище нуля.

У Харкові на завтра синоптики прогнозують теж похмуру погоду. Вночі температура повітря від -1°С до + 1 °C, вдень 4 °C — 6 °C вище нуля.

Геомагнітна активність на завтрашній день обіцяє бути відносно спокійною, хоча можливі деякі обурення протягом доби, які посиляться ввечері.

Раніше «Ракурс» писав, як можна впоратися з нездужанням і загостренням хронічних захворювань у періоди магнітних бур.