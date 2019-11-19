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Гидрометцентр обещает пасмурную погоду и ветер, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 20 ноября: будет облачно и ветрено (КАРТА)

19 ноя 2019, 19:21
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Погода в Украине 20 ноября ожидается ветреная, в центре и на севере возможны дожди. На всей территории страны солнце будет скрыто за тучами.

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В Донецкой, Луганской и Харьковской областях ночью небольшие заморозки, температура от 0°Сдо -1°С. В Одесской области и на территории Карпат ночная температура воздуха выше и колеблется от 5 до 7 градусов выше нуля. Дневная температура в этих регионах 9 °C — 11 °C. Ветер порывистый юго-восточный 7 — 12 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Прогноз погоды на 20 ноября. Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве 20 ноября ожидается пасмурная. Температура воздуха ночью 3 °C − 5 °C тепла, а днем 5 °C − 7 °C выше нуля.

Во Львове в ближайшие сутки осадков не предвидится. Показания термометров ночью будут 6 °C − 8 °C выше нуля, днем 9 °C − 11 °C тепла.

В Одессе в среду будет пасмурно. Ночью температура воздуха 5 °C − 7 °C тепла, днем воздух прогреется до 9 °C — 11 °C тепла.

В Днепре 20 ноября также пасмурно. Ночью прохладно, 2 °C − 4 °C тепла, а днем ожидается температура 3 °C − 5 °C выше нуля.

В Харькове на завтра синоптики прогнозируют тоже пасмурную погоду. Ночью температура воздуха от -1°С до +1°С, днем 4 °C − 6 °C выше нуля.

Геомагнитная активность на завтрашний день обещает быть относительно спокойной, хотя возможны некоторые возмущения в течение суток, которые усилятся к вечеру.

Геомагнитная активность в Украине 20 ноября. Фото: gismeteo.ua

Ранее «Ракурс» писал, как лучше всего справиться с недомоганиями и обострением хронических заболеваний в периоды магнитных бурь.

Источник: Ракурс


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