Гидрометцентр обещает пасмурную погоду и ветер, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 20 ноября ожидается ветреная, в центре и на севере возможны дожди. На всей территории страны солнце будет скрыто за тучами.

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В Донецкой, Луганской и Харьковской областях ночью небольшие заморозки, температура от 0°Сдо -1°С. В Одесской области и на территории Карпат ночная температура воздуха выше и колеблется от 5 до 7 градусов выше нуля. Дневная температура в этих регионах 9 °C — 11 °C. Ветер порывистый юго-восточный 7 — 12 м/с, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 20 ноября ожидается пасмурная. Температура воздуха ночью 3 °C − 5 °C тепла, а днем 5 °C − 7 °C выше нуля.

Во Львове в ближайшие сутки осадков не предвидится. Показания термометров ночью будут 6 °C − 8 °C выше нуля, днем 9 °C − 11 °C тепла.

В Одессе в среду будет пасмурно. Ночью температура воздуха 5 °C − 7 °C тепла, днем воздух прогреется до 9 °C — 11 °C тепла.

В Днепре 20 ноября также пасмурно. Ночью прохладно, 2 °C − 4 °C тепла, а днем ожидается температура 3 °C − 5 °C выше нуля.

В Харькове на завтра синоптики прогнозируют тоже пасмурную погоду. Ночью температура воздуха от -1°С до +1°С, днем 4 °C − 6 °C выше нуля.

Геомагнитная активность на завтрашний день обещает быть относительно спокойной, хотя возможны некоторые возмущения в течение суток, которые усилятся к вечеру.

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